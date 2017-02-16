Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
11:44 В Великих Луках женщина за рулем «Ниссан Кашкай» не пропустила даму на «Черри», пострадала один из водителей
Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках
17.02.2017 11:03 ПЛН, Псков
Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках, которые произошли ночью 16 февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, ночью 16 февраля в Великих Луках на улицах Маршала Жукова и Ставского произошло возгорание автомашин ВАЗ-21074 и ВАЗ-21099. В совершении умышленного повреждения автомобилей полицией подозревается безработный, судимый мужчина, 1989 года рождения. Проводится расследование.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати