www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах Patron - товарная марка, которой можно доверять Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Ограничения движения на масленицу При попытке скрыться врезался в забор Прекрасное далеко Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко Прекрасное далеко
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках

17.02.2017 11:03 ПЛН, Псков

Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках, которые произошли ночью 16 февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 16 февраля в Великих Луках на улицах Маршала Жукова и Ставского произошло возгорание автомашин ВАЗ-21074 и ВАЗ-21099. В совершении умышленного повреждения автомобилей полицией подозревается безработный, судимый мужчина, 1989 года рождения. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28