Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках

Уголовные дела возбуждены по факту поджогов автомобилей в Великих Луках, которые произошли ночью 16 февраля. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 16 февраля в Великих Луках на улицах Маршала Жукова и Ставского произошло возгорание автомашин ВАЗ-21074 и ВАЗ-21099. В совершении умышленного повреждения автомобилей полицией подозревается безработный, судимый мужчина, 1989 года рождения. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей