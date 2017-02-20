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В Великих Луках сгорел гараж с «Гольфом»

20.02.2017 09:45 ПЛН, Псков

Пожар произошел на ул. Садовой в Великих Луках 18 февраля в 12.27. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, от огня пострадали два гаража с имуществом.

Один гараж сгорел полностью с автомобилем «Фольксваген Гольф» 1977 года выпуска, который находился внутри. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в автомобиле.

Пострадали также кровля и стены в рядом стоящим гараже. Огнем повреждено правое зеркало и пластиковые молдинги автомобиля «Иж 2126 ОДА».

Источник: Псковская Лента Новостей



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