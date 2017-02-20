Пьяного водителя «семерки» задержали в Невеле

В Невеле дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, которые ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Невеле днем 17 февраля на улице Маметовой стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ-2107». Выяснилось, что ей управлял местный житель, 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей