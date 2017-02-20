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Пьяного водителя «семерки» задержали в Невеле

20.02.2017 10:56 ПЛН, Псков

В Невеле  дорожной полицией в ходе проведенных мероприятий установлен нетрезвый водитель, которые ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Невеле днем 17 февраля на улице Маметовой стражи порядка остановили автомашину «ВАЗ-2107». Выяснилось, что ей управлял местный житель, 1989 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному  факту   проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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