Зеленую «Оку» угнали с улицы Маргелова в Пскове

Зеленую «Оку» угнали в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, угон произошел 19 февраля в период с 17.00 до 21.00 от дома 17 по улице Генерала Маргелова.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







