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Зеленую «Оку» угнали с улицы Маргелова в Пскове

20.02.2017 19:28 ПЛН, Псков

Зеленую «Оку» угнали в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, угон произошел 19 февраля в период с 17.00 до 21.00 от дома 17 по улице Генерала Маргелова.

Пропал ВАЗ – 111130, госномер К347ВК/60, 2004 года выпуска, зеленого цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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