Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...23
Зеленую «Оку» угнали с улицы Маргелова в Пскове
20.02.2017 19:28 ПЛН, Псков
Зеленую «Оку» угнали в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, угон произошел 19 февраля в период с 17.00 до 21.00 от дома 17 по улице Генерала Маргелова.
Пропал ВАЗ – 111130, госномер К347ВК/60, 2004 года выпуска, зеленого цвета.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати