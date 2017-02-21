В Великих Луках ночью подожгли «БМВ X5»

22 февраля в 1.44 в Великих Луках на ул. Холмской горела иномарка - «БМВ X5» 2005 года выпуска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомобиле сгорел моторный отсек по всей площади, огнем повреждены передние колеса, передние крылья, лобовое стекло, незначительно пострадала панель приборов.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

От пожара пострадал и рядом стоящий автомобиль «Мицубиси» 2004 года выпуска. У машины повреждены задняя дверь, багажник и колесо.

Источник: Псковская Лента Новостей