За прошедшие выходные на дорогах Псковщины произошло два ДТП

За прошедшие выходные дни (22, 23 февраля) на территории Псковской области зарегистрировано 2 ДТП. Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, в результате 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Первая авария произошла 22 февраля в 13.00 в Опочецком районе на перекрестке ул. Романенко с ул. Механизаторов, 413 км. шоссе Санкт-Петербург-Невель водитель автомашины МАЗДА-3 - женщина 1965 года рождения проехала на красный сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной ВАЗ - 111130, под управлением девушки 1986 года рождения. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ получила незначительные травмы, не госпитализирована. Пассажир автомашины ВАЗ – женщина 1956 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Пассажир автомашины ВАЗ – девочка 2007 года рождения получила незначительные травмы, не госпитализирована. Водители трезвы.

Второе ДТП случилось 23 февраля в Пушкинских горах в 19.20 на 12 км. автодороги Новгородка-Пушкинские Горы, водитель автомашины ВАЗ-21093 – мужчина 1974 года рождения на прямом участке дороги не справился с управлением, совершил съезд с дороги в левый придорожный кювет по ходу движения, после чего опрокинулся. В результате ДТП водитель вышеуказанной а/м с полученными травмами госпитализирован, пассажиры а/м: девушка 1989 года рождения, не госпитализирована; мужчина - 1980 года рождения, госпитализирован

Источник: Псковская Лента Новостей