Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...24
В ДТП под Новосокольниками пострадали 6 человек, погиб 20-летний пассажир
27.02.2017 09:05 ПЛН, Псков
В ДТП на трассе «Балтия», которое произошло в 18.40 26 февраля, по уточненным данным, пострадали 6 человек, погиб молодой человек 1997 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ 2108» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фиеста». В результате аварии пассажир «восьмерки» скончался в карете скорой помощи.
Источник: Псковская Лента Новостей
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