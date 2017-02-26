В ДТП под Новосокольниками пострадали 6 человек, погиб 20-летний пассажир

В ДТП на трассе «Балтия», которое произошло в 18.40 26 февраля, по уточненным данным, пострадали 6 человек, погиб молодой человек 1997 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ 2108» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Форд Фиеста». В результате аварии пассажир «восьмерки» скончался в карете скорой помощи.

Источник: Псковская Лента Новостей