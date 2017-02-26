На праздничных выходных псковская полиция задержала семь водителей, которые не в первый раз сели за руль пьяными

В Пскове, Невеле, Опочке, Стругах Красных и других районах дорожной полицией в ходе проведенных в минувшие праздничные дни мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре днем 24 февраля на улице Госпитальной гражданин, 1986 года рождения, управлял автомашиной «Форд», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле по улице Ленина на автомашине «УАЗ» двигался нетрезвый 25-летний местный житель. В Опочке поздним вечером 23 февраля на площади Советской полицейские остановили «Мицубиси». Выяснилось, что за рулем иномарки находится нетрезвый 26-летний водитель.

В Стругах Красных ночью 23 февраля по улице Революционной на «Опеле» ехал 22-летний молодой человек, который также был в нетрезвом состоянии. Еще один подвыпивший водитель, 1970 года рождения, ехавший на автомашине «Форд», был выявлен в деревне Торошино Псковского района.

В Пушкинских Горах в Совхозном переулке ночью 26 февраля стражи порядка остановили автомобиль «ВАЗ», которым управлял нетрезвый 25-летний житель Пушкиногорского района. А в Великолукском районе по дороге Великие Луки - Усвяты мужчина, 1979 года рождения, передвигался на легковушке «ВАЗ». И он, как оказалось, злоупотребил алкоголем.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей