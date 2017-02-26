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На праздничных выходных псковская полиция задержала семь водителей, которые не в первый раз сели за руль пьяными

27.02.2017 11:15 ПЛН, Псков

В Пскове, Невеле, Опочке, Стругах Красных и других районах  дорожной полицией в ходе проведенных в минувшие праздничные дни мероприятий установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре днем 24 февраля  на улице Госпитальной гражданин, 1986 года рождения, управлял автомашиной «Форд», находясь  в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле по улице Ленина  на автомашине «УАЗ» двигался нетрезвый 25-летний местный житель. В Опочке поздним вечером 23 февраля  на площади Советской  полицейские остановили «Мицубиси». Выяснилось, что за рулем иномарки находится нетрезвый 26-летний  водитель.

В Стругах Красных ночью 23 февраля по улице Революционной  на «Опеле» ехал 22-летний молодой человек, который также  был в нетрезвом состоянии. Еще один подвыпивший  водитель, 1970 года рождения, ехавший на автомашине «Форд», был выявлен в деревне Торошино Псковского района.

В Пушкинских Горах в Совхозном переулке ночью 26 февраля  стражи порядка  остановили  автомобиль  «ВАЗ», которым управлял  нетрезвый 25-летний  житель Пушкиногорского района. А в Великолукском районе по дороге Великие Луки - Усвяты  мужчина, 1979 года рождения, передвигался на  легковушке «ВАЗ». И он,  как  оказалось,  злоупотребил  алкоголем.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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