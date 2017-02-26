www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Прекрасное далеко Ограничения движения на масленицу При попытке скрыться врезался в забор Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Patron - товарная марка, которой можно доверять Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Patron - товарная марка, которой можно доверять Ограничения движения на масленицу «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Patron - товарная марка, которой можно доверять
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина

27.02.2017 11:02 ПЛН, Псков

Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», потеря произошла в результате наезда автомобиля на стойку светофора 26 февраля около 15.00.

Автомобиль, за рулем которого была женщина, сбил стойку светофора у дома 1/3 по ул. Советской.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению объекта. Одновременно будут выполнены работы по выносу дорожных знаков «пешеходный переход» над проезжей частью. Работы планируют завершить к среде.

Оставшиеся светофоры на площади Ленина работают в штатном режиме.

Светофор восстанавливают за счет средств города. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28