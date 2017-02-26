Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина

Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», потеря произошла в результате наезда автомобиля на стойку светофора 26 февраля около 15.00.

Автомобиль, за рулем которого была женщина, сбил стойку светофора у дома 1/3 по ул. Советской.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению объекта. Одновременно будут выполнены работы по выносу дорожных знаков «пешеходный переход» над проезжей частью. Работы планируют завершить к среде.

Оставшиеся светофоры на площади Ленина работают в штатном режиме.

Светофор восстанавливают за счет средств города.

Источник: Псковская Лента Новостей