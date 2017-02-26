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Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина
27.02.2017 11:02 ПЛН, Псков
Псков лишился одного из светофоров на площади Ленина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», потеря произошла в результате наезда автомобиля на стойку светофора 26 февраля около 15.00.
Автомобиль, за рулем которого была женщина, сбил стойку светофора у дома 1/3 по ул. Советской.
В настоящее время проводятся работы по восстановлению объекта. Одновременно будут выполнены работы по выносу дорожных знаков «пешеходный переход» над проезжей частью. Работы планируют завершить к среде.
Оставшиеся светофоры на площади Ленина работают в штатном режиме.
Светофор восстанавливают за счет средств города.
Источник: Псковская Лента Новостей
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