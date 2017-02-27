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«Газель» 2016 года выпуска сгорела из-за неисправности на трассе Петербург - Псков
01.03.2017 09:05 ПЛН, Псков
Новая «Газель» горела в Плюсском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 28 февраля в 23.12.
На 176 километре трассы Р-23 загорелась «Газель» 2016 года выпуска. Сгорела кабина по всей площади. Огнем поврежден фургон.
Предположительная причина пожара - неисправность топливной системы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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