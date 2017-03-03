В Великих Луках экипаж ДПС задержал «Фольксваген» с арматурой, похищенной со стройки

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки задержали мужчину, подозреваемого в краже металлоизделий со строящегося объекта.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках 2 марта на улице Промышленной сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген». За рулем иномарки находился безработный житель поселка Дедовичи 1965 года рождения. В его машине полицейские обнаружили арматуру, которая была похищена со строящегося объекта по улице Промышленной.

Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей