Пьяный мужчина разбил ногами несколько автомашин в Пскове ночью

В Пскове ночью задержали мужчину, который разбил ногами несколько автомашин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, это произошло в ночь на 6 марта у дома №42 по улице Льва Толстого.

С помощь автовладельцев мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Ему выписали штраф за административное нарушение (появление в общественном месте состоянии алкогольного опьянения). По факту повреждения автомашин проводится проверка.

По неофициальной информации, пострадали не менее 5 автомашин.

Источник: Псковская Лента Новостей