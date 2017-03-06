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Пьяный мужчина разбил ногами несколько автомашин в Пскове ночью
06.03.2017 12:36 ПЛН, Псков
В Пскове ночью задержали мужчину, который разбил ногами несколько автомашин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, это произошло в ночь на 6 марта у дома №42 по улице Льва Толстого.
С помощь автовладельцев мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Ему выписали штраф за административное нарушение (появление в общественном месте состоянии алкогольного опьянения). По факту повреждения автомашин проводится проверка.
По неофициальной информации, пострадали не менее 5 автомашин.
Источник: Псковская Лента Новостей
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