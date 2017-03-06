Неизвестные угнали в Петербурге у жителя Псковской области Lexus стоимостью 6 миллионов рублей

Неизвестные угнали у жителя Псковской области Lexus стоимостью 6 миллионов рублей в Петербурге. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в полицию поступило заявление от мужчины 1977 года рождения, уроженца Псковской области.

По его словам, в период с 17.30 до 18.40 4 марта у дома по улице Орджоникидзе был угнан его автомобиль Lexus LX450 2016 года выпуска.

Иномарка была оборудована спутниковой сигнализацией. Пострадавший оценил ущерб в 6 миллионов рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей