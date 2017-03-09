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Житель Невеля, который ездил за рулем пьяным, будет работать на благо государства 440 часов и лишен водительских прав на 3 года

10.03.2017 15:50 ПЛН, Псков

Приговором Невельского районного суда 31-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1, ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Установлено, что невельчанин, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами, из личной заинтересованности, достоверно зная, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено, умышленно, 30 июля 2016 года начал самостоятельное движение на автомобиле из д. Спасс в сторону д. Опухлики Невельского района. По пути следования, он был остановлен сотрудниками службы ГИБДД и в ходе проведения освидетельствования у него был установлен факт алкогольного опьянения.

28 августа 2016 года он вновь был остановлен сотрудниками службы ГИБДД на мотоцикле ИЖ «Юпитер 5», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом личности подсудимого позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 440 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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