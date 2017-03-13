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В Ленобласти водитель наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки

14.03.2017 11:05 ПЛН, Псков

СУ СКР по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Приозерского района, который наехал на автомобиле на ребенка, стрелявшего по нему из игрушечного автомата, сообщила пресс-служба СК РФ во вторник.

Инцидент произошел в Приозерске 9 марта. «Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», - говорится в сообщении.

В отношении водителя возбуждено дело по статье «хулиганство». Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: Псковская Лента Новостей



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