В Красногородске водитель повторно сел за руль пьяным

Прокуратурой Красногородского района признано законным и обоснованным постановление дознавателя отдела полиции по Красногородскому району о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Красногородского района 1991 года рождения, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, молодой человек 5 марта в 20.15 на 3-м км автодороги сообщения Красногородск - Блясино - Демидово был остановлен для проверки документов сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий». Согласно акту освидетельствования на состояние алкогольного опьянения количество алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,135 мг/л.

При проверке по базе УГИБДД установлено, что постановлением мирового судьи от 13 февраля 2016 года гражданин уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП ПФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения) предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов или лишение свободы на срок до 2 лет с обязательным лишением водительских прав на срок до 3 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей