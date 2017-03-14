В Пскове, Великолукском и Псковском районах задержаны нетрезвые водители

В Пскове, Великолукском и Псковском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре по улице Л.Поземского на автомашине «ГАЗ» двигался горожанин, 1967 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Зеленой в деревне Иваново Великолукского района днем 14 марта полицейские остановили 27-летнего мотоциклиста. Этот местный житель также оказался в нетрезвом виде.

А в Псковском районе вечером 14 марта по деревне Пески на автомобиле «ВАЗ-2109» ехал нетрезвый гражданин 1987 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей