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В Пскове, Великолукском и Псковском районах задержаны нетрезвые водители

15.03.2017 11:58 ПЛН, Псков

В Пскове, Великолукском и Псковском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в областном центре по улице Л.Поземского на автомашине «ГАЗ» двигался горожанин, 1967 года рождения, который находился  в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Зеленой в деревне Иваново Великолукского района днем 14 марта полицейские остановили 27-летнего мотоциклиста. Этот местный житель также оказался в нетрезвом виде.

А в Псковском районе вечером 14 марта по деревне Пески  на автомобиле  «ВАЗ-2109» ехал  нетрезвый гражданин 1987 года рождения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей



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