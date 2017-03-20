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К 3,5 годам лишения свободы проговорили великолучанина, который пьяным угнал «Ладу» приятеля и попал на ней в ДТП

20.03.2017 14:50 ПЛН, Псков

Прокурор города Великие Луки поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении великолучанина, обвиняемого в совершении угона автомобиля и в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством состоянии опьянения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук, в ходе предварительного расследования установлено, что молодой человек 30 октября 2016 года, используя ключ, переданный ему водителем указанной машины для того, чтобы принести из нее вещи, запустил двигатель автомобиля марки «Лада Гранта» и поехал на ней по городу Великие Луки. На улице Липецкой мужчина не справился с управлением и совершил ДТП. На месте дорожно-транспортного происшествия у великолучанина установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 1,261 мг/л, то есть установлен факт нахождения в состоянии опьянения.
 
В связи с тем, что мужчина 5 октября 2016 года привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в его действиях, помимо угона, установлен состав преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.
 
Приговором Великолукского городского суда великолучанин признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Отменено условное наказание по приговору за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, и окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.
 
Приговор в законную силу не вступил.

Источник: Псковская Лента Новостей



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