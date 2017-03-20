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Трое военнослужащих за кражу «Урала» из Владимирского Лагеря приговорены к штрафу от 13 до 15 тысяч рублей

21.03.2017 14:49 ПЛН, Псков

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим войсковой части 29760, а также военнослужащему войсковой части 55584. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).
 
Предварительным следствием и судом установлено, что в июне 2016 года молодые люди, действуя согласно ранее достигнутым договоренностям и распределению, тайно похитили из автопарка войсковой части 29760, расположенного в местечке Владимирский Лагерь Псковской области, автомобиль «Урал-4320» стоимостью 920 тысяч рублей, и продали его гражданскому лицу, получив от последнего 200 тысяч рублей.
 
В ходе оперативно проведенных следственных действий  «Урал» был изъят и возвращен Минобороны России.
 
Оценив собранные следствием доказательства и учитывая, что подсудимые признали свою вину, Псковский гарнизонный военный суд признал их виновными в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде штрафа в размере от 13 до 15 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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