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Осужден опочанин, который в нетрезвом виде и без водительских прав решил навестить родственников в Красногородском районе

22.03.2017 16:03 ПЛН, Псков

Прокурором Красногородского района поддержано государственное обвинение в отношении жителя Опочецкого района, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, а именно в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что житель Опочецкого района в сентябре 2016 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, за что получил штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Однако, не сделав должных выводов, в декабре 2016 года, находясь в состоянии опьянения решил съездить в гости к родственникам в Красногородский район, что было выявлено сотрудниками ГИБДД.
 
Подсудимый вину в содеянном признал и раскаялся.
 
С учетом позиции прокурора, мировой судья судебного участка № 6 Красногородского района Псковской области назначил наказание обвиняемому в виде 120 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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