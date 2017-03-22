Под Псковом водитель автомашины «Лада Гранта» при попытке скрыться от сотрудников ДПС врезался в забор. ВИДЕОВ Пскове водитель «Лада Гранты» неудачно пытался скрыться от сотрудников ДПС. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, 22 января около 09.00 нарядом ДПС отдельной...25
16:03 Осужден опочанин, который в нетрезвом виде и без водительских прав решил навестить родственников в Красногородском районе
15:56 На трассе в Стургокрасненском районе столкнулись «Фольксваген» и трактор Т-155, пострадала женщина1
В Великих Луках установили угонщика самосвала
22.03.2017 16:17 ПЛН, Псков
В Великих Луках полицейские установили гражданина, подозреваемого в угоне грузового автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, в Великих Луках 20 декабря прошлого года от дома по улице Р.Люксембург был угнан самосвал «ЗИЛ». Обгоревшая машина была вскоре обнаружена на улице Новослободской.
Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. Это - 28-летний безработный, судимый великолучанин. Кроме того, он подозревается в поджоге 16 февраля этого года двух легковушек «ВАЗ», стоявших на улицах Маршала Жукова и Ставского в Великих Луках. Проводится следствие.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати