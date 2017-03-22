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В Великих Луках установили угонщика самосвала

22.03.2017 16:17 ПЛН, Псков

В Великих Луках полицейские установили гражданина, подозреваемого в угоне  грузового автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 
 
По имеющимся данным, в Великих Луках 20 декабря прошлого года от дома по улице Р.Люксембург  был угнан самосвал «ЗИЛ». Обгоревшая машина была вскоре обнаружена на  улице Новослободской.
 
Полицейские  провели  необходимые оперативно-разыскные мероприятия  и  установили  подозреваемого. Это - 28-летний безработный, судимый  великолучанин. Кроме того, он подозревается  в поджоге  16 февраля этого года двух легковушек «ВАЗ», стоявших на улицах Маршала Жукова и Ставского в Великих Луках. Проводится следствие.

Источник: Псковская Лента Новостей



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