В Великих Луках установили угонщика самосвала

В Великих Луках полицейские установили гражданина, подозреваемого в угоне грузового автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Великих Луках 20 декабря прошлого года от дома по улице Р.Люксембург был угнан самосвал «ЗИЛ». Обгоревшая машина была вскоре обнаружена на улице Новослободской.

Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого. Это - 28-летний безработный, судимый великолучанин. Кроме того, он подозревается в поджоге 16 февраля этого года двух легковушек «ВАЗ», стоявших на улицах Маршала Жукова и Ставского в Великих Луках. Проводится следствие.

Источник: Псковская Лента Новостей