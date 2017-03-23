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Виновник смертельного ДТП на дороге Псков - Кебь получил условный срок

24.03.2017 13:02 ПЛН, Псков

Псковским районным судом вынесен обвинительный приговор 32-летнему уроженцу Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, установлено, что вечером 25 июля 2016 года этот мужчина управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он двигался по дороге Псков - Кебь Псковского района. При этом  выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет, где совершил наезд на деревья. Это ДТП повлекло смерть двух человек - мужчины и женщины.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Между тем, в судебном заседании и в ходе предварительного расследования он настаивал, что не помнит обстоятельств ДТП и факта употребления им спиртных напитков накануне его совершения. Гражданин пояснил, что в результате ДТП получил телесные повреждения в виде ушиба головного мозга. Согласно заключения судебно-медицинской экспертизы, этот факт подтвердился. Вменяемость подсудимого проверена, сомнений у суда не вызвала.

Суд постановил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.6 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК Российской Федерации и назначить ему основное наказание в виде 4 лет лишения свободы и дополнительное наказание в виде лишения его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



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