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Mercedes-Benz подожгли в Пскове

27.03.2017 09:06 ПЛН, Псков

Автомобиль Mercedes-Benz 2007 года выпуска горел в Пскове 24 марта в 23.36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине огнем повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Предположительная причина - поджог.

Еще одно возгорание в автомобиле произошло 26 марта в 16.36 в Пустошке на ул. Революции. В машине ВАЗ-2106 в салоне огнем повреждена приборная панель, выгорел моторный отсек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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