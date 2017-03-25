Mercedes-Benz подожгли в Пскове

Автомобиль Mercedes-Benz 2007 года выпуска горел в Пскове 24 марта в 23.36. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине огнем повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Предположительная причина - поджог.

Еще одно возгорание в автомобиле произошло 26 марта в 16.36 в Пустошке на ул. Революции. В машине ВАЗ-2106 в салоне огнем повреждена приборная панель, выгорел моторный отсек. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке.

Источник: Псковская Лента Новостей