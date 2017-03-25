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Белый ВАЗ угнали в Великих Луках в воскресенье
27.03.2017 10:07 ПЛН, Псков
Белый ВАЗ 1985 года выпуска угнали в Великих Луках в воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
Автомобиль ВАЗ-21013 (госномер Е368КК/60) белого цвета 1985 года выпуска угнали от дома №19 по улице Энгельса.
Источник: Псковская Лента Новостей
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