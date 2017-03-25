www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Коды регионов на автономерах При попытке скрыться врезался в забор Трезвый город «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Белый ВАЗ угнали в Великих Луках в воскресенье

27.03.2017 10:07 ПЛН, Псков

Белый ВАЗ 1985 года выпуска угнали в Великих Луках в воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
Автомобиль ВАЗ-21013 (госномер Е368КК/60) белого цвета 1985 года выпуска угнали от дома №19 по улице Энгельса.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31