Белый ВАЗ угнали в Великих Луках в воскресенье

Белый ВАЗ 1985 года выпуска угнали в Великих Луках в воскресенье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Автомобиль ВАЗ-21013 (госномер Е368КК/60) белого цвета 1985 года выпуска угнали от дома №19 по улице Энгельса.

Источник: Псковская Лента Новостей