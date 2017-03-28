Во дворе по ул . Западной 21-25 сегодня ночью сгорел легковой автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Спасатели приехали оперативно, пожарные рукава пришлось тянуть из соседнего двора.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







