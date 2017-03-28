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Машина сгорела во дворе на ул. Западной в Пскове. ФОТО и ВИДЕО
29.03.2017 07:10 ПЛН, Псков
Во дворе по ул . Западной 21-25 сегодня ночью сгорел легковой автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Спасатели приехали оперативно, пожарные рукава пришлось тянуть из соседнего двора.
Пожар был потушен к 3.45. Соседние автомобили не пострадали.
Источник: Псковская Лента Новостей
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