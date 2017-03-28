www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Трезвый город Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки При попытке скрыться врезался в забор Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

«Тойоту» на ул. Западной в Пскове подожгли

29.03.2017 08:55 ПЛН, Псков

Предположительно, причиной ночного пожара в автомобиле на ул. Западной в Пскове является поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
 

По данным ведомства, сообщение о том, что во дворе дома №25 по ул. Западной горит «Тойота Камри» 2014 года выпуска, поступило 29 марта в 3.25. Автомобиль сгорел полностью. Пострадала также рядом стоящая иномарка «Мицубиси», у нее повреждена правая передняя дверь.

Фото и виде с места пожара ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП