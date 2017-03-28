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«Тойоту» на ул. Западной в Пскове подожгли
29.03.2017 08:55 ПЛН, Псков
Предположительно, причиной ночного пожара в автомобиле на ул. Западной в Пскове является поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
По данным ведомства, сообщение о том, что во дворе дома №25 по ул. Западной горит «Тойота Камри» 2014 года выпуска, поступило 29 марта в 3.25. Автомобиль сгорел полностью. Пострадала также рядом стоящая иномарка «Мицубиси», у нее повреждена правая передняя дверь.
Фото и виде с места пожара ЗДЕСЬ>>>
Источник: Псковская Лента Новостей
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