Предположительно, причиной ночного пожара в автомобиле на ул. Западной в Пскове является поджог. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ведомства, сообщение о том, что во дворе дома №25 по ул. Западной горит «Тойота Камри» 2014 года выпуска, поступило 29 марта в 3.25. Автомобиль сгорел полностью. Пострадала также рядом стоящая иномарка «Мицубиси», у нее повреждена правая передняя дверь.

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