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Серебристый «Рено Дастер» угнали в Новосокольниках
31.03.2017 10:41 ПЛН, Псков
За прошедшие сутки, 30 марта, в Псковской области не зарегистрировано ни одного ДТП, в котором пострадали бы люди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
При этом 30 марта в период с 23.00 до 06.30 от дома №15 по улице Ленинградской в городе Новосокольники был угнан автомобиль «Рено Дастер» серебристого цвета, 2013 года выпуска.
Кроме того, за минувшие сутки задержаны двое водителей в нетрезвом состоянии.
Источник: Псковская Лента Новостей
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