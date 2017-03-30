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Серебристый «Рено Дастер» угнали в Новосокольниках

31.03.2017 10:41 ПЛН, Псков

За прошедшие сутки, 30 марта, в Псковской области не зарегистрировано ни одного ДТП,  в котором пострадали бы люди. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.
 
При этом 30 марта в период с 23.00 до 06.30 от дома №15 по улице Ленинградской в городе Новосокольники был угнан автомобиль «Рено Дастер» серебристого цвета, 2013 года выпуска.
 
Кроме того, за минувшие сутки задержаны двое водителей в нетрезвом состоянии.

Источник: Псковская Лента Новостей



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