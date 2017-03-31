В Петербурге водитель выехал на тротуар и насмерть сбил двоих пешеходов

Водитель автомобиля выехал на тротуар в Петербурге, два пешехода погибли, один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«По предварительной информации, в 10.40 на Дальневосточном проспекте у дома 16 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении УГИБДД, где указывается, что в результате ДТП два мужчины, находившиеся на тротуаре, погибли, а женщина получила травмы средней степени тяжести.

В ведомстве также отметили, что в автомобиле Ford серьезно пострадавших нет.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей