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В Петербурге водитель выехал на тротуар и насмерть сбил двоих пешеходов

01.04.2017 15:07 ПЛН, Псков

Водитель автомобиля выехал на тротуар в Петербурге, два пешехода погибли, один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
 
«По предварительной информации, в 10.40 на Дальневосточном проспекте у дома 16 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении УГИБДД, где указывается, что в результате ДТП два мужчины, находившиеся на тротуаре, погибли, а женщина получила травмы средней степени тяжести.
 
В ведомстве также отметили, что в автомобиле Ford серьезно пострадавших нет.
 
По факту ДТП проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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