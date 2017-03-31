Машина сгорела во дворе на ул. Западной в Пскове. ФОТО и ВИДЕОВо дворе по ул . Западной 21-25 сегодня ночью сгорел легковой автомобиль, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Спасатели приехали оперативно, пожарные рукава пришлось тянуть из соседнего...61
30.03.2017 13:14 За последние семь дней спасатели 15 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП
В Петербурге водитель выехал на тротуар и насмерть сбил двоих пешеходов
01.04.2017 15:07 ПЛН, Псков
Водитель автомобиля выехал на тротуар в Петербурге, два пешехода погибли, один пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«По предварительной информации, в 10.40 на Дальневосточном проспекте у дома 16 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием», - говорится в сообщении УГИБДД, где указывается, что в результате ДТП два мужчины, находившиеся на тротуаре, погибли, а женщина получила травмы средней степени тяжести.
В ведомстве также отметили, что в автомобиле Ford серьезно пострадавших нет.
По факту ДТП проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати