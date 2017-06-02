Из автосервиса в Великих Луках угнали две автомашины

Из автосервиса в Великих Луках угнали две автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, автомашины пропали в период времени с 15 по 26 мая из автосервиса по адресу: г. Великие Луки, Октябрьский проспект, 137-в.

Угнаны ГАЗ -5201, госномер Ж6178ПС, 1982 года выпуска, в кузове бежевого цвета и «Опель-Омега», с госномером О576ЕО/60, 1998 года выпуска, в кузове черного цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей