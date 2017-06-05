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Велосипедист, пострадавший в Пскове под колесами УАЗа, находится в коме, родственники ищут свидетелей ДТП

05.06.2017 11:44 ПЛН, Псков

Родственники пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии велосипедиста просят откликнуться очевидцев произошедшего.
 
Авария произошла 30 мая в 14.25 в Пскове у дома 46 по ул. Красноармейской набережной. В результате столкновения велосипеда  Stern и автомашины  УАЗ пострадал велосипедист 1984 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей родственники молодого человека, в настоящий момент он находится в коме.
 
Всех, кто был очевидцем произошедшего, просят связаться с родственниками пострадавшего по телефонам 8953-245-08-51 или 8 921 217-07-78. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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