Погибший на мосту 50-летия Октября рабочий ООО «УДС Псков» в момент аварии выставлял предупредительные знаки. ФОТО и ВИДЕОПогибший на мосту 50-летия Октября в Пскове рабочий ООО «УДС Псков» в момент аварии выставлял предупредительные знаки для производства работ по расчистке проезжей части моста. Об...55
11:44 Велосипедист, пострадавший в Пскове под колесами УАЗа, находится в коме, родственники ищут свидетелей ДТП 1
В Великих Луках неизвестный разбил окно в «Ладе Гранте» и похитил регистратор и антирадар
05.06.2017 11:41 ПЛН, Псков
Ночью 2 июня неизвестный разбил окно в автомашине «Лада Гранта» в Великих Луках, откуда украл видеорегистратор и антирадар.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, автомобиль был припаркован у дома на проспекте Гагарина в городе Великие Луки. В полицию о краже заявила женщина 1985 года рождения.
Ущерб составил более 6 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати