В Великих Луках неизвестный разбил окно в «Ладе Гранте» и похитил регистратор и антирадар

Ночью 2 июня неизвестный разбил окно в автомашине «Лада Гранта» в Великих Луках, откуда украл видеорегистратор и антирадар.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, автомобиль был припаркован у дома на проспекте Гагарина в городе Великие Луки. В полицию о краже заявила женщина 1985 года рождения.

Ущерб составил более 6 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей