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В Великих Луках неизвестный разбил окно в «Ладе Гранте» и похитил регистратор и антирадар

05.06.2017 11:41 ПЛН, Псков

Ночью 2 июня неизвестный разбил окно в автомашине «Лада Гранта» в Великих Луках, откуда украл видеорегистратор и антирадар.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции, автомобиль был припаркован у дома на проспекте Гагарина в городе Великие Луки. В полицию о краже заявила женщина 1985 года рождения. 
 
Ущерб составил более 6 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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