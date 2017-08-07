В Великих Луках угнали очередную дорогую иномарку

В Великих Луках угнали очередную дорогую иномарку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в полиции города, в ночь с 6 на 7 августа неизвестные угнали автомобиль Mitsubishi ASX. Машина была припаркована во дворе дома на площади Калинина.

Потерпевший - молодой человек 1989 года рождения - оценил стоимость транспортного средства в 750 000 рублей. Автомобиль 2011 года выпуска был коричневого цвета, в кузове универсал, госномер Т050ВН/57.

По данному факту проводится проверка.

Также в период времени с начала мая 2017 до 09.00 7 августа 2017 из гаражного кооператива «Вектор» г. Острова совершена кража автоприцепа КМЗ-8119, госномер РА8590/60, зеленого цвета 1990 года выпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей