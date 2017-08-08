«Мерседес», угнанный в Петербурге у известного блогера Евгения Богданова, нашелся в Псковской области

«Мерседес», угнанный в Петербурге у известного блогера Евгения Богданова, нашелся в Псковской области. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях сам потерпевший.

Синий Mercedes-Benz W123 был угнан еще 28 июля в районе станции метро «Улица Дыбенко», и уже три дня спустя его нашли. 2 августа блогер написал, что машина вернулась домой. «Отбой братишки, мерсик дома !!! Всем огромное спасибо в поиске вы молодцы! Все подробности будут но позже, пока ситуация до конца не ясна рассказывать нечего. Всем добра!» - сообщил Егор Богданов (Орфография и пунктуация автора сохранены - ред.).

Как следует из видеоролика, размещенного в группе STREKAL в соцсети «ВКонтакте», блогер бросил клич об угоне в соцсетях, и тут же пользователи стали присылать ему фотографии похожих «мерседесов», которые попадались им на глаза. Свой автомобиль Егор Богданов узнал на фотографии, присланной Владимиром из Псковской области, несмотря на то, что на машине были поменяны номера.

Участок у частного дома, на котором находился угнанный «Мерседес», располагается в 10 км от Пскова. Точное место блогер не указал. Он выехал на место обнаружения автомобиля, на тот момент там уже находилась полиция. «К тому моменту, когда я приехал, человек, на чьем участке стоял автомобиль, снял свои номера с машины, и у него была сформирована легенда, как она у него оказалась», - отметил Егор Богданов. В частности, хозяин участка сказал, что «какие-то белорусы приехали и попросили поставить машину на пару дней». При этом эти три человека якобы сказали, что доедут до Петербурга, купят запчасти и вернутся за машиной. Также они якобы попросили хозяина участка поменять на машине номера, и он заменил их на номер со своей машины.

По мнению полиции, в этом месте загонять машину на чужой участок «нормально», что «эта машина ничего не стоит», и «такие, как правило, берут только малолетки покататься». «При этом полиция увидела плохого меня, который приехал невесть откуда, не оставил заявления. Мне стало все понятно. Куча вопросов была, но не задавал их, потому что понимал, что меня считают непонятным чуваком из Питера, а "этого (хозяина участка - ред.) мы знаем"», - пояснил Егор Богданов, добавив, что, по мнению полиции, найти угонщиков нереально.

Кроме того, блогер добавил, что на участке, где был найден его «Мерседес», также находились две «Ауди». Он не исключил, что происхождение одного из них сходно с угнанным «Мерседесом».

Свой автомобиль потерпевшему пришлось за свой счет доставлять в Петербург на эвакуаторе, так как редуктор развалился. Что именно произошло, он до конца так и не понял.

«Можно допустить, что все так и было, но это звучит как полный бред, странно и наигранно», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей