Автомобиль «Опель Комбо» подожгли в Великих Луках

В 20.08 9 октября поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Гоголя в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в автомашине «Опель Комбо» 2008 года выпуска огнем повреждено лакокрасочное покрытие капота. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

Причиной пожара в автомашине Chevrolet Niva, который произошел в 13.10 9 октября на стоянке рядом с домом №93 по улице Юбилейной, напротив ТК «ПИК60», стало короткое замыкание электропроводки в приборной панели.

Фото из группы «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте»

Как сообщалось, сначала из-под капота пошел дым, а потом произошло самовозгорание. «Сотрудники ГИБДД оперативно оказали хозяину машины помощь и оттащили подальше стоявшую неподалеку «семерку», чтобы огонь не перекинулся на нее. Поврежденный автомобиль эвакуировали», - пояснили в ГИБДД, добавив, что на момент происшествия в салоне Chevrolet Niva, помимо водителя, находились женщина и ребенок.

Источник: Псковская Лента Новостей