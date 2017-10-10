Водитель без прав в Пскове, уходя от погони, бросил машину и попытался скрыться во дворах

В Пскове водитель, нарушив Правила дорожного движения, попытался скрыться от инспекторов ДПС ГИБДД.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в областном центре 10 октября в 03.25 наряд отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову у дома №6 по улице Народной обратил внимание на автомашину «Ауди 80». Ее водитель постоянно менял траекторию движения, перемещаясь из одной полосы в другую. Сотрудники полиции предприняли попытку остановки данного транспортного средства с помощью проблесковых маяков красного и синего цвета, а также громкоговорящего устройства.

Однако водитель проигнорировал эти требования и попытался скрыться. Инспекторами ДПС было организовано преследование автомашины правонарушителя. Следуя по улицам Народной, Кузбасской дивизии, Коммунальной, Рижскому проспекту, водитель иномарки двигался на высокой скорости, выезжал на полосу встречного движения, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья окружающих.

Стражами порядка в соответствии с положениями закона «О полиции» было принято решение о применении табельного оружия для остановки данного транспортного средства. Инспектором ДПС были произведены предупредительный и прицельные выстрелы по колесам «Ауди». На улице Балтийской преследуемое транспортное средство было блокировано патрульным автомобилем. При этом водитель «Ауди» на ходу выпрыгнул из салона машины, в результате чего произошло столкновение иномарки с патрульной автомашиной.

Этот гражданин, попытавшийся скрыться в близлежащих дворах, был задержан инспектором ДПС. В ходе проверки установлено, что водителем «Ауди 80» является пскович 1995 года рождения. В его отношении составлены административные материалы по ст.12.7 ч.1 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), ст.12.25 ч.2 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке), ст.12.27 ч.2 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП), ст.12.15 ч.4 КоАП РФ (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения).

Для дальнейшего разбирательства полицейские доставили задержанного в ОМВД России по Псковскому району. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Источник: Псковская Лента Новостей