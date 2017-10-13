В Пскове грузовой манипулятор задел газовую трубу, без газа остались 8 домов

12 октября в 10.45 в Пскове на ул. Лермонтова в районе Любятово грузовой манипулятор во время движения под газовой веткой стрелой задел газовую трубу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, произошли деформация трубы и выход газа наружу.

От газоснабжения отключено 8 частных домов. Аварийно-спасательные работы будут проводиться после оценки нанесенного ущерба.

Источник: Псковская Лента Новостей