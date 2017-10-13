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В Пскове грузовой манипулятор задел газовую трубу, без газа остались 8 домов
13.10.2017 10:46 ПЛН, Псков
12 октября в 10.45 в Пскове на ул. Лермонтова в районе Любятово грузовой манипулятор во время движения под газовой веткой стрелой задел газовую трубу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, произошли деформация трубы и выход газа наружу.
От газоснабжения отключено 8 частных домов. Аварийно-спасательные работы будут проводиться после оценки нанесенного ущерба.
Источник: Псковская Лента Новостей
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