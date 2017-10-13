www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Бермудский треугольник для псковских дорожников Трезвый город Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Трезвый город Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове грузовой манипулятор задел газовую трубу, без газа остались 8 домов

13.10.2017 10:46 ПЛН, Псков

12 октября в 10.45 в Пскове на ул. Лермонтова в районе Любятово грузовой манипулятор во время движения под газовой веткой стрелой задел газовую трубу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, произошли деформация трубы и выход газа наружу. 
 
От газоснабжения отключено 8 частных домов. Аварийно-спасательные работы будут проводиться после оценки нанесенного ущерба.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31