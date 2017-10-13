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В Пушкинских Горах горел МАЗ

13.10.2017 10:58 ПЛН, Псков

Пожар в автомобиле МАЗ произошел 12 октября в 16.14 в Пушкинскох Горах на ул. Аэродномной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорел моторный отсек, закопчена кабина по всей площади. 
 
Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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