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В Пушкинских Горах горел МАЗ
13.10.2017 10:58 ПЛН, Псков
Пожар в автомобиле МАЗ произошел 12 октября в 16.14 в Пушкинскох Горах на ул. Аэродномной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорел моторный отсек, закопчена кабина по всей площади.
Предположительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.
Источник: Псковская Лента Новостей
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