Автоугонщик задержан по «горячим следам» в Пскове

Сегодня, 13 октября, в Пскове по «горячим следам» задержан гражданин, подозреваемый в угоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, ночью 13 октября от дома по улице Стахановской был совершен угон автомашины ВАЗ-2107.

Получив сообщение об этом преступлении, полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Это ранее судимый 23-летний житель поселка Бежаницы. Угнанный им автомобиль обнаружен стражами порядка в районе улицы Советской с техническими повреждениями. Проводится расследование.

Источник: Псковская Лента Новостей