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Великолучанину, за которым полицейским пришлось гнаться с оружием, грозит до 2 лет тюрьмы

16.10.2017 09:28 ПЛН, Псков

Прокурором Великолукского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении  местного жителя. Он  обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного расследования установлено, что 12 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял  автомобилем ВАЗ 21053, двигаясь по автодороге «Великие-Луки - Усвяты», где был обнаружен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».
 
Игнорируя законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, злоумышленник продолжил движение автомобиля, но был остановлен в результате применения табельного огнестрельного оружия.
 
Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Источник: Псковская Лента Новостей



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