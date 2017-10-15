Великолучанину, за которым полицейским пришлось гнаться с оружием, грозит до 2 лет тюрьмы

Прокурором Великолукского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе предварительного расследования установлено, что 12 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ 21053, двигаясь по автодороге «Великие-Луки - Усвяты», где был обнаружен сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Игнорируя законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, злоумышленник продолжил движение автомобиля, но был остановлен в результате применения табельного огнестрельного оружия.

Санкция ст.264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Источник: Псковская Лента Новостей