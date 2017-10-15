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Автомобиль ВАЗ сожгли в Великих Луках

16.10.2017 09:35 ПЛН, Псков

В 17.40 15 октября поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2107 на улице Тургенева в городе Великие Луки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В 01.18 14 октября произошло возгорание в автомобиле БМВ-5 2001 года выпуска в деревне Голубово Псковского района. Причиной пожара стала разгерметизация топливной системы. Для ликвидации пожара привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей



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