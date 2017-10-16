В Тямше угнали фиолетовый ВАЗ

В период времени с 20.00 15 октября до 10.00 16 октября от дома №1 по улице Октябрьской в поселке Тямша Псковского района был угнан ВАЗ-21074.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ВАЗ 1998 года выпуска, госномер В250ВЕ/60, в кузове фиолетового цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей