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В Тямше угнали фиолетовый ВАЗ

17.10.2017 10:10 ПЛН, Псков

В период времени с 20.00 15 октября до 10.00 16 октября от дома №1 по улице Октябрьской в поселке Тямша Псковского района был угнан ВАЗ-21074.
 
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, ВАЗ 1998 года выпуска, госномер В250ВЕ/60, в кузове фиолетового цвета.

Источник: Псковская Лента Новостей



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