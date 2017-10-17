В Пскове осуждены 17-летние юноши за серию угонов транспортных средств

Собранные следственным отделом по г. Псков СУ СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих 17-летних юношей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, они признаны виновными в совершении двух покушений (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ) и двух оконченных угонов (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), краже (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Кроме того, одному из них инкриминируется совершение угона (ч. 1 ст. 166 УК РФ) единолично.

Установлено, что 19 августа 2016 года двое несовершеннолетних, сбежав из учреждения социального обслуживания, угнали со двора дома по ул. Стахановской в Пскове легковой автомобиль, однако уже через считанные метры, не справившись с управлением, врезались в дерево, после чего вынуждены были покинуть место происшествия без машины.

22 августа 2016 года младший из подельников вновь совершил угон легковой автомашины со двора дома по ул. Бастионной в Пскове, однако был задержан экипажем патрульной автомашины в Гдовском районе.

Кроме того, в ходе предварительного расследования собраны доказательства причастности указанных несовершеннолетних к совершению в указанный период времени еще трех угонов легковых автомобилей в Пскове, а также в Островском районе и краже аккумуляторной батареи из одного транспортного средства.

На период расследования следователи добились изоляции от общества одного из несовершеннолетних, чья роль была более активна. Решением Псковского городского суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в следственном изоляторе, а его подельнику – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время приговором Псковского городского суда одному из подростков назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года, а его подельнику – 1 год 10 месяцев лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года.

Источник: Псковская Лента Новостей