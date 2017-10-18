Двое мужчин поссорились с великолучанином и выместили злобу на его «семерке»

16 октября около 19.20 в Великих Луках повредили автомобиль, припаркованный на улице Чехова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, злоумышленники выбили стекла в автомобиле ВАЗ-2107, принадлежавшем молодому человеку 1986 года рождения, и испортили дверь.

В преступлении подозреваются два гражданина 1958 года рождения и 1983 года рождения.

Как пояснили в ведомстве, между подозреваемыми и потерпевшим накануне произошел конфликт.

17 октября в Великих Луках украли очередной велосипед. Неустановленное лицо свободным доступом украло велосипед, который был припаркован возле медицинского учреждения на улице Ботвина. Велосипед принадлежал местной жительнице 1983 года рождения. Ущерб составил 15 000 рублей. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей