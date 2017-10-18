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Красный «Хендай Солярис» угнали от дома на улице Изборской в Новом Изборске

18.10.2017 11:01 ПЛН, Псков

В период времени с 04.00 до 08.30 17 октября от дома №40 по улице Изборской в деревне Новый Изборск Печорского района был угнан автомобиль «Хендай Солярис».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, госномер Е844КС/60, цвет - красный гранат, 2012 года выпуска.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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