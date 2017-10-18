Красный «Хендай Солярис» угнали от дома на улице Изборской в Новом Изборске

В период времени с 04.00 до 08.30 17 октября от дома №40 по улице Изборской в деревне Новый Изборск Печорского района был угнан автомобиль «Хендай Солярис».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, госномер Е844КС/60, цвет - красный гранат, 2012 года выпуска.

Источник: Псковская Лента Новостей