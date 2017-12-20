«Форд Мондео» 2017 года выпуска сгорел на трассе в Печорском районе

В 15.30 19 декабря произошло возгорание автомобиля на 12-м км трассы Печоры - Изборск в Печорском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в пути следования сгорел автомобиль «Форд Мондео» 2017 года выпуска. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация топливного отсека. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 11.55 19 декабря в деревне Синьковщина Гдовского района сгорели гараж и легковой автомобиль «Опель Астра», в соседнем жилом доме огнем повреждены три стеклопакета. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в гараже, от огня спасено 2 жилых дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей