www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Бермудский треугольник для псковских дорожников Новый переход в Пскове Трезвый город На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево Битва внедорожников в Кудяево Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

45-летний рабочий сельхозорганизации угнал трактор в Локне

20.12.2017 16:50 ПЛН, Псков

Полицейскими установлены лица, подозреваемые в неправомерном завладении транспортными средствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Локня от дома по улице Евстифеенкова был совершен угон трактора «МТЗ-82», принадлежащего местной сельхозорганизации.  Подозреваемого в угоне задержали  сотрудники ДПС ГИБДД. Им оказался 45-летний  рабочий этой же организации. Возбуждено уголовное дело.

А в Пыталово от  дома  по  улице Юнкерова угнали автомобиль ВАЗ-2106. Машину вскоре обнаружили на этой же улице. По имеющимся сведениям, к этому  противоправному деянию причастны двое местных учащихся,   2000 и 2002 годов  рождения. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31