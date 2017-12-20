45-летний рабочий сельхозорганизации угнал трактор в Локне

Полицейскими установлены лица, подозреваемые в неправомерном завладении транспортными средствами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Локня от дома по улице Евстифеенкова был совершен угон трактора «МТЗ-82», принадлежащего местной сельхозорганизации. Подозреваемого в угоне задержали сотрудники ДПС ГИБДД. Им оказался 45-летний рабочий этой же организации. Возбуждено уголовное дело.

А в Пыталово от дома по улице Юнкерова угнали автомобиль ВАЗ-2106. Машину вскоре обнаружили на этой же улице. По имеющимся сведениям, к этому противоправному деянию причастны двое местных учащихся, 2000 и 2002 годов рождения. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей