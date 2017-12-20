Житель Печор обвиняется в краже и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии

В Печорах гражданин обвиняется в краже и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования следственным отделом МО МВД России «Печорский» установлено, что в начале сентября 2017 года обвиняемый с целью хищения чужого имущества, разбив оконное стекло, незаконно проник в жилой дом в деревне Михеенки Печорского района. Отсюда он похитил бензопилу и продукты. В ходе проведенного следствием обыска похищенное изъято и возвращено владельцу.

А 6 сентября фигурант в нарушение требований Правил дорожного движения, находясь в нетрезвом состоянии, ездил за рулем автомобиля «Форд Пассат» по территории Псковского района. Между тем, он является гражданином, осужденным по статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации. Причем, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена.

В деревне Солоново Псковского района иномарка под управлением обвиняемого была остановлена сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

В настоящее время расследование данного уголовного дела окончено. И теперь оно будет рассмотрено в суде. За совершение кражи мужчине может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, а за управлением транспортным средством в нетрезвом виде - до двух лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей