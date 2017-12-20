www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новый переход в Пскове Деньги на Северный обход ждут Трезвый город Битва внедорожников в Кудяево Коды регионов на автономерах Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Бермудский треугольник для псковских дорожников Бермудский треугольник для псковских дорожников Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Житель Печор обвиняется в краже и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии

20.12.2017 17:01 ПЛН, Псков

В Печорах гражданин обвиняется в краже и вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе расследования следственным отделом  МО МВД России «Печорский» установлено, что в начале сентября  2017 года обвиняемый с целью хищения чужого имущества, разбив оконное стекло, незаконно проник  в  жилой дом в деревне Михеенки Печорского района. Отсюда он похитил бензопилу  и продукты. В ходе проведенного  следствием обыска похищенное  изъято и возвращено  владельцу.

А 6 сентября фигурант в нарушение требований Правил дорожного движения, находясь в нетрезвом состоянии,  ездил за рулем автомобиля  «Форд Пассат»  по территории Псковского района. Между тем, он является гражданином, осужденным  по  статье 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса  Российской  Федерации. Причем, судимость в установленном законом порядке не снята и не погашена.

В деревне Солоново Псковского района иномарка под управлением  обвиняемого  была остановлена сотрудниками ОГИБДД  ОМВД России по Псковскому району.

В настоящее время расследование  данного уголовного дела окончено. И теперь оно  будет рассмотрено в суде. За совершение кражи  мужчине может  быть назначено наказание в виде лишения свободы  сроком до шести лет, а  за управлением транспортным средством в нетрезвом виде  - до двух лет лишения свободы.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31