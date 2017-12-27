Несовершеннолетний великолучанин угнал ВАЗ и бросил его на окраине города

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в Великих Луках в период с 24 на 25 декабря от дома по улице Вагонной был совершен угон автомобиля ВАЗ-2105.

Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Это – 17-летний безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Ведется его розыск.

А угнанная легковушка без технических повреждений обнаружена стражами порядка на окраине Великих Лук. По данному факту ведется проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей