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Несовершеннолетний великолучанин угнал ВАЗ и бросил его на окраине города
27.12.2017 14:03 ПЛН, Псков
Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили молодого человека, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся сведениям, в Великих Луках в период с 24 на 25 декабря от дома по улице Вагонной был совершен угон автомобиля ВАЗ-2105.
Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Это – 17-летний безработный, ранее неоднократно судимый великолучанин. Ведется его розыск.
А угнанная легковушка без технических повреждений обнаружена стражами порядка на окраине Великих Лук. По данному факту ведется проверка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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