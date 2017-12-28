Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге

27 декабря в 8.45 на 54-м км автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров водитель автобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту №5, отъезжая от остановки, совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая двигалась навстречу по тротуару.

В результате аварии женщина упала на спину, правая рука попала под переднее правое колесо автобуса. Пешеход госпитализирована.

Источник: Псковская Лента Новостей