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Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге
28.12.2017 09:25 ПЛН, Псков
27 декабря в 8.45 на 54-м км автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров водитель автобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту №5, отъезжая от остановки, совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая двигалась навстречу по тротуару.
В результате аварии женщина упала на спину, правая рука попала под переднее правое колесо автобуса. Пешеход госпитализирована.
Источник: Псковская Лента Новостей
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