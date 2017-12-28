www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Битва внедорожников в Кудяево Новый переход в Пскове Трезвый город Коды регионов на автономерах На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Бермудский треугольник для псковских дорожников Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове Бермудский треугольник для псковских дорожников Коды регионов на автономерах Новый переход в Пскове Деньги на Северный обход ждут Трезвый город
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Женщина попала под колеса автобуса, отъезжавшего от остановки на изборской дороге

28.12.2017 09:25 ПЛН, Псков

27 декабря в 8.45 на 54-м км автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров водитель автобуса «Мерседес», следовавшего по маршруту №5, отъезжая от остановки, совершил наезд на женщину 1950 года рождения, которая двигалась навстречу по тротуару.

В результате аварии женщина упала на спину, правая рука попала под переднее правое колесо автобуса. Пешеход госпитализирована. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









 

Голосование

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?









Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31