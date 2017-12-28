Безработного великолучанина, который обокрал два «ВАЗа» в Новосокольниках, задержала полиция

В Новосокольниках полицией по «горячим следам» задержан великолучанин, подозреваемый в совершении ряда преступлений. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Новосокольниках вечером 26 декабря один из жильцов дома по улице Речной сообщил в полицию о незнакомце, который сливал бензин из припаркованного здесь автомобиля. На место незамедлительно выехали полицейские. Они задержали на месте происшествия с канистрами бензина 21-летнего безработного, ранее судимого жителя Великих Лук. Его доставили для разбирательства в МО МВД России «Новосокольнический».

Выяснилось, что этот молодой человек попросил приятелей подвезти его на их машине в Новосокольники. И, как оказалось, интересовали его отнюдь не достопримечательности города. Утром 27 декабря в полицию от граждан поступили заявления о кражах из двух автомашин, стоявших на улицах Речной и Тихмянова. Так, из ВАЗ-21213 путем подбора ключа были похищены автомагнитола, набор ключей и зарядное устройство для аккумулятора. А из «семерки» путем вскрытия капота была совершена кража аккумулятора.

В этих кражах подозревается задержанный великолучанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, этот «гость» подозревается в совершении преступлений и на территории Великих Лук. Ведется следствие.

Источник: Псковская Лента Новостей